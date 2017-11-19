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Украина
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Удирающий от погони ГИБДД водитель иномарки протаранил авто в Перми
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    Удирающий от погони ГИБДД водитель иномарки протаранил авто в Перми

    17:00  19 Ноября 2017  /обновлено: 17:02  19 Ноября 2017
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    Удирающий от погони ГИБДД водитель иномарки протаранил авто в Перми

    Пермь, 19 ноября. Водитель на иномарке пытался уйти от погони сотрудников Госавтоинспекции и врезался в автомобиль, который заезжал на автостоянку в Перми.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 18 ноября: водитель на иномарке Jeep-Grand Cherokee пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, но протаранил автомобиль, заезжавший на автомобильную парковку. В социальных сетях появилось видео, запечатленное на видеорегистратор, с места дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы авария отмечают, что водитель на иномарке продолжил движение.

     

    Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и ВАЗ случилось накануне вечером на трассе в Воронежской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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