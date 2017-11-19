Удирающий от погони ГИБДД водитель иномарки протаранил авто в Перми

Пермь, 19 ноября. Водитель на иномарке пытался уйти от погони сотрудников Госавтоинспекции и врезался в автомобиль, который заезжал на автостоянку в Перми.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 18 ноября: водитель на иномарке Jeep-Grand Cherokee пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, но протаранил автомобиль, заезжавший на автомобильную парковку. В социальных сетях появилось видео, запечатленное на видеорегистратор, с места дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы авария отмечают, что водитель на иномарке продолжил движение.

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и ВАЗ случилось накануне вечером на трассе в Воронежской области.