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Пермская «Парма» уступила «Локомотиву-Кубань» в матче единой лиги ВТБ
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    Пермская «Парма» уступила «Локомотиву-Кубань» в матче единой лиги ВТБ

    15:27  19 Ноября 2017  /обновлено: 15:27  19 Ноября 2017
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    Пермская «Парма» уступила «Локомотиву-Кубань» в матче единой лиги ВТБ

    Пермь, 19 ноября. Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил краснодарскому «Локомотив-Кубань» в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

    Матч Единой лиги ВТБ между Краснодарским баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» и пермской «Пармой» состоялся в субботу, 18 ноября. Гости одержали победу над хозяевами со счетом 86:73. Игрок «Пармы» Коди Миллер-Макинтайр набрал 19 очков. В составе «Локомотива-Кубани» 15 очков набрал разыгрывающий Джо Рэгланд.

    Следующий матч состоится 3 ноября: «Парма» сыграет дома с таллинским «Калевом», а 2 декабря «Локомотив-Кубань» примет «Цмоки-Минск».

    Напомним, уголовное дело возбудили в отношении жителя Пермского района по обвинению в покушении на убийство своего товарища.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #баскетбол #парма
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