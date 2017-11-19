Пермская «Парма» уступила «Локомотиву-Кубань» в матче единой лиги ВТБ

Пермь, 19 ноября. Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил краснодарскому «Локомотив-Кубань» в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

Матч Единой лиги ВТБ между Краснодарским баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» и пермской «Пармой» состоялся в субботу, 18 ноября. Гости одержали победу над хозяевами со счетом 86:73. Игрок «Пармы» Коди Миллер-Макинтайр набрал 19 очков. В составе «Локомотива-Кубани» 15 очков набрал разыгрывающий Джо Рэгланд.

Следующий матч состоится 3 ноября: «Парма» сыграет дома с таллинским «Калевом», а 2 декабря «Локомотив-Кубань» примет «Цмоки-Минск».

Напомним, уголовное дело возбудили в отношении жителя Пермского района по обвинению в покушении на убийство своего товарища.