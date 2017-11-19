Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Стал известен перечень дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге
Происшествия
Пермяк в пьяном споре ударил знакомого ножом в грудь
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пермяк в пьяном споре ударил знакомого ножом в грудь

    11:06  19 Ноября 2017
    33

    Пермяк в пьяном споре ударил знакомого ножом в грудь

    Пермь, 19 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Пермского района по обвинению в покушении на убийство своего товарища.

    Трагический инцидент произошел в субботу, 18 ноября, случилась в одной из квартир в деревне Кондратово, сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю. Двое мужчина распивали спиртные напитки, между ними разгорелся конфликт, во время которого 23-летний житель Перми ударил собутыльника ножом в грудь.

    Пострадавшего мужчину незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Злоумышленника задержали сотрудники охраны правопорядка. В настоящее время в отношение мужчины возбудили уголовное дело, следствие продолжается.

    Напомним, суд Псковского района приговорил местного жителя к четырем годам колонии строго режима за серию краж.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        11:47   19 Ноября 2017
        185
        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        3:34   19 Ноября 2017
        2563
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        3077
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        4701