Пермяк в пьяном споре ударил знакомого ножом в грудь

Пермь, 19 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Пермского района по обвинению в покушении на убийство своего товарища.

Трагический инцидент произошел в субботу, 18 ноября, случилась в одной из квартир в деревне Кондратово, сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю. Двое мужчина распивали спиртные напитки, между ними разгорелся конфликт, во время которого 23-летний житель Перми ударил собутыльника ножом в грудь.

Пострадавшего мужчину незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Злоумышленника задержали сотрудники охраны правопорядка. В настоящее время в отношение мужчины возбудили уголовное дело, следствие продолжается.

Напомним, суд Псковского района приговорил местного жителя к четырем годам колонии строго режима за серию краж.