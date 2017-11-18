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Два человека погибли в ДТП в Прикамье
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    Два человека погибли в ДТП в Прикамье

    20:58  18 Ноября 2017
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    Два человека погибли в ДТП в Прикамье

    Пермь, 18 ноября. Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе Кукуштан — Чайковский в Пермском крае. Авария произошла утром в пятницу, 17 ноября.

    Грузовик IVЕСО выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21140. В легковушке находилось четыре человека: водитель и три пассажира, сообщает «АиФ». Как стало известно, погиб водитель ВАЗ — мужчина 1989 года рождения — и 59-летняя женщина, которая скончалась от полученных травм. Еще два пассажира получили травмы, ребенка, который находился в автомобиле, доставили в медицинское учреждение. На данный момент проводится проверка, и выясняются все обстоятельства случившегося.

    Напомним, что водитель сбил 13-летняя девочку на улице Н. Островского в Перми. Инцидент произошел вечером 17 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пермь #погибшие
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