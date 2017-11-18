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Происшествия
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Водитель сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Перми
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    Водитель сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Перми

    17:18  18 Ноября 2017
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    Водитель сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Перми

    Пермь, 18 ноября. Авария с участием 13-летней девочкой произошла на пешеходном переходе в Перми. Происшествие произошло в Перми вечером в пятницу, 17 ноября.

    Автомобиль двигался по улице Н. Островского, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Водитель автомобиля ВАЗ-211340, когда поворачивал с улицы налево, допустил наезд на девочку, которая переходила дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.

    Подросток получил травмы, и его доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, водитель, который насмерть сбил 24-летнюю девушку, предстанет перед судом. Авария произошла на улице Белинского в Углеуральском посёлке в Габехе в июле этого года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #авария #пермь #пешеход
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