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Заработная плата в Пермском крае увеличилась на 2%
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    Заработная плата в Пермском крае увеличилась на 2%

    15:31  18 Ноября 2017
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    Заработная плата в Пермском крае увеличилась на 2%

    Пермь, 18 ноября. Реальная заработная плата в Пермском крае увеличилась на 2% за период с января по сентябрь этого года.

    Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь составила 31524,4 рубля, по сравнению с таким же периодом прошлого года зарплата увеличилась на 5,3%. Об этом сообщает Пермьстат. Как стало известно, среднемесячная заработная плата в сентябре этого года составила 31420,2 рублей. По сравнению с сентябрем прошлого года, рост зарплаты составил 6%. Реальная заработная плата увеличилась на 4,1%.

    Как стало известно, среднемесячная заработная плата в сентябре этого года составила: у сотрудников образования — 26483 рубля, у строителей — 24953,2 рублей, у людей, которые работают в сфере добычи полезных ископаемых — 50411,5 рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #пермский край #заработная плата
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