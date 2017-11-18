Пермь, 18 ноября. Реальная заработная плата в Пермском крае увеличилась на 2% за период с января по сентябрь этого года.

Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь составила 31524,4 рубля, по сравнению с таким же периодом прошлого года зарплата увеличилась на 5,3%. Об этом сообщает Пермьстат. Как стало известно, среднемесячная заработная плата в сентябре этого года составила 31420,2 рублей. По сравнению с сентябрем прошлого года, рост зарплаты составил 6%. Реальная заработная плата увеличилась на 4,1%.

Как стало известно, среднемесячная заработная плата в сентябре этого года составила: у сотрудников образования — 26483 рубля, у строителей — 24953,2 рублей, у людей, которые работают в сфере добычи полезных ископаемых — 50411,5 рублей.