Молодая мать погибла в ДТП на Восточном обходе в Перми
Пермь, 18 ноября. В дорожно-транспортном происшествии погибла женщина — мать малолетнего ребенка — на Восточном обходе в Перми. Авария произошла вечером в пятницу, 17 ноября.
Водитель автомобиля BMW врезался в иномарку Dodge Caliber на седьмом километре Восточного обхода. От удара Dodge Caliber отбросило в сторону на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Renault. В аварии погибла 27-летняя девушка, которая управляла автомобилем Dodge Caliber. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
«В легковушке погибла молодая девушка, любимая жена и мама маленького ребенка, которого она не успела проводить в первый класс. Пожалуйста, откликнитесь» — приводит «59.ru» слова родственников девушки, которые ищут очевидцев страшного дорожно-транспортного происшествия.