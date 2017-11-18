Молодая мать погибла в ДТП на Восточном обходе в Перми

Пермь, 18 ноября. В дорожно-транспортном происшествии погибла женщина — мать малолетнего ребенка — на Восточном обходе в Перми. Авария произошла вечером в пятницу, 17 ноября.

Водитель автомобиля BMW врезался в иномарку Dodge Caliber на седьмом километре Восточного обхода. От удара Dodge Caliber отбросило в сторону на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Renault. В аварии погибла 27-летняя девушка, которая управляла автомобилем Dodge Caliber. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.