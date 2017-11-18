Водитель, насмерть сбивший пешехода в Перми, получил три года колонии

Пермь, 18 ноября. Водителя городского автобуса приговорили к трем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мужчина сбил насмерть пешехода в июле этого года в Перми.

Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора — красный — и, не остановившись, сбил 54-летнего пешехода, который переходил дорогу на зеленый. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Было возбуждено уголовное дело в отношении водителя по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд также приговорил виновного к трем годам лишения права управлять транспортным средством. Приговор суда в законную силу не вступил.