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Водитель, насмерть сбивший пешехода в Перми, получил три года колонии
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    Водитель, насмерть сбивший пешехода в Перми, получил три года колонии

    10:15  18 Ноября 2017
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    Водитель, насмерть сбивший пешехода в Перми, получил три года колонии

    Пермь, 18 ноября. Водителя городского автобуса приговорили к трем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мужчина сбил насмерть пешехода в июле этого года в Перми.

    Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора — красный — и, не остановившись, сбил 54-летнего пешехода, который переходил дорогу на зеленый. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

    Было возбуждено уголовное дело в отношении водителя по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд также приговорил виновного к трем годам лишения права управлять транспортным средством. Приговор суда в законную силу не вступил.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #дтп #пермь
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