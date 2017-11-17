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Пермяки раскритиковали цены в оперном театре
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    Пермяки раскритиковали цены в оперном театре

    16:52  17 Ноября 2017
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    Пермяки раскритиковали цены в оперном театре

    Пермь, 17 ноября. Жителей Перми шокировали цены на билеты в театре оперы и балета. Например, стоимость похода на новогодний спектакль «Щелкунчик» составила 15 тысяч рублей.

    «15000 за билет на «Щелкунчика»… Пермский оперный, я тебя очень люблю, но ты сошёл с ума. За эти деньги можно было на открытие сочинской Олимпиады билет купить», — пожаловались пользователи в социальной сети.

    В пресс-службе Пермского оперного театра Ura.Ru пояснили, что цена на любой продукт регулируется путем соотношения спроса и предложения. Спрос на новые поставноки театра обычно высокий.

    Минимальная цена билета на предновогоднего «Щелкунчика» составляет 300 рублей, добавили представители театра.

    Автор: Дима Оленин
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    #пермь #театр #щелкунчик
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