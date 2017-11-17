Пермская модель появилась на обложке аргентинского журнала Cosmopolitan

Пермь, 17 ноября. Пермская модель Татьяна Митюшина попала на обложку аргентинского журнала Cosmopolitan.

Пермская модель Татьяна Митюшина была на обложке журнала Cosmopolitan в белом прозрачном боди, которое было украшено лепестками. Модель на своей странице в социальной сети Instagram сделала пост в котором сообщила, что она рада поделиться новостью со своими подписчиками.

«Если вы купите новый выпуск Cosmo, скажите мне, что думаете», — приводит слова «59.ru» Татьяны Митюшиной.

Татьяна Митюшина — модель и актриса. Она успела сняться в киноленте «Страсти Дон Жуана» с Джозефом Гордоном-Левитом в главной роли и в сериале «Приманка». В прошлом году она блистала на обложке спортивного журнала Sports Illustrated и участвовала в рекламных роликах Guess и Intimissimi.