Маньяк-бисексуал соблазняет пермяков песнями Королевой, а потом душит и грабит
Пермь, 17 ноября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают маньяка, который нападает на людей в Перми.
Как стало известно, мужчина знакомится с будущими жертвами в барах и ночных клубах, втирается им в доверие, затем напрашивается в гости. Оставшись с новыми знакомыми наедине, маньяк душит их до бессознательного состояния и грабит.
Как отмечает паблик Mash, мужчина увлекается творчеством Наташи Королевой. Трое пострадавших от рук маньяка остались в живых, один мужчина был убит ножом. По неподтвержденным данным, пермяк — бисексуал.
Представителям Ura.Ru не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе СК РФ по Пермскому краю по данному инциденту.
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