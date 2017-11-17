Маньяк-бисексуал соблазняет пермяков песнями Королевой, а потом душит и грабит

Пермь, 17 ноября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают маньяка, который нападает на людей в Перми.

Как стало известно, мужчина знакомится с будущими жертвами в барах и ночных клубах, втирается им в доверие, затем напрашивается в гости. Оставшись с новыми знакомыми наедине, маньяк душит их до бессознательного состояния и грабит.

Как отмечает паблик Mash, мужчина увлекается творчеством Наташи Королевой. Трое пострадавших от рук маньяка остались в живых, один мужчина был убит ножом. По неподтвержденным данным, пермяк — бисексуал.

Представителям Ura.Ru не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе СК РФ по Пермскому краю по данному инциденту.