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Пассажирский поезд остановили в Кунгуре Пермского края из-за сообщения о бомбе
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    Пассажирский поезд остановили в Кунгуре Пермского края из-за сообщения о бомбе

    12:18  17 Ноября 2017
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    Пассажирский поезд остановили в Кунгуре Пермского края из-за сообщения о бомбе

    Пермь, 17 ноября. Пассажирскому поезду №109 Москва — Новый Уренгой пришлось сделать экстренную остановку в нескольких километрах от Кунгура Пермского края из-за сообщения о бомбе. Инцидент произошел днем 16 ноября.

    Анонимный звонок о том, что в поезде №109 Москва — Новый Уренгой в вагоне №18 заложено взрывное устройство, поступил в полицию. Поезд был остановлен за пять километров до Кунгура. На место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи, а также саперы, сообщает «59.ru». Как стало известно, потребовалось около часа на проверку.

    «Быстро смогли вычислить того, кто звонил. Но проверку все равно провели, пассажиров не эвакуировали», — сообщает спасатель Кунгурской службы спасения Иван Кобелев.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермский край #поезд #кунгур
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