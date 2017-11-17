Пассажирский поезд остановили в Кунгуре Пермского края из-за сообщения о бомбе

Пермь, 17 ноября. Пассажирскому поезду №109 Москва — Новый Уренгой пришлось сделать экстренную остановку в нескольких километрах от Кунгура Пермского края из-за сообщения о бомбе. Инцидент произошел днем 16 ноября.

Анонимный звонок о том, что в поезде №109 Москва — Новый Уренгой в вагоне №18 заложено взрывное устройство, поступил в полицию. Поезд был остановлен за пять километров до Кунгура. На место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи, а также саперы, сообщает «59.ru». Как стало известно, потребовалось около часа на проверку.