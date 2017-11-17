Пермский художник создал юмористический календарь с Путиным до 2120 года

Пермь, 17 ноября. Пермский художник Вячеслав Нестеров создал юмористический календарь с Владимиром Путиным до 2120 года.

Художник пофантазировал на тему, что ждет Россию в будущем, сообщает «АиФ». В календаре отмечены по годам главные события в стране: освоение Марса, решение проблемы голода в мировом масштабе, а также коррупции. В календаре представлены такие ключевые события как «Рубль стал стабильнее» в 2028 году, «Россия первая на олимпиаде по программированию среди школьников» в 2041 году, «Русский язык стал международным» в 2048 году. В календаре отсутствуют даты и месяцы, по словам художника Вячеслава Нестерова, время отменили в 2067 году.

Для реализации проекта художник собирает средства с помощью краудфандинга. Отмечается, что если средств будет достаточно, то человек, который сделал пожертвование, получит от художника календарь или другой его продукт.