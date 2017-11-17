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Пермский художник создал юмористический календарь с Путиным до 2120 года
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    Пермский художник создал юмористический календарь с Путиным до 2120 года

    12:00  17 Ноября 2017
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    Пермский художник создал юмористический календарь с Путиным до 2120 года

    Пермь, 17 ноября. Пермский художник Вячеслав Нестеров создал юмористический календарь с Владимиром Путиным до 2120 года.

    Художник пофантазировал на тему, что ждет Россию в будущем, сообщает «АиФ». В календаре отмечены по годам главные события в стране: освоение Марса, решение проблемы голода в мировом масштабе, а также коррупции. В календаре представлены такие ключевые события как «Рубль стал стабильнее» в 2028 году, «Россия первая на олимпиаде по программированию среди школьников» в 2041 году, «Русский язык стал международным» в 2048 году. В календаре отсутствуют даты и месяцы, по словам художника Вячеслава Нестерова, время отменили в 2067 году.

    Для реализации проекта художник собирает средства с помощью краудфандинга. Отмечается, что если средств будет достаточно, то человек, который сделал пожертвование, получит от художника календарь или другой его продукт.

    Автор: Дарья Смолина
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    #путин #пермь #календарь
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