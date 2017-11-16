Губернатор Пермского края внес кандидатуру на пост детского омбудсмена

Пермь, 16 ноября. Нового уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае назначат на пленарном заседании в конце ноября.

Как сообщает местная пресса, губернатор Пермского края Максим Решетников предложил на должность омбудсмена кандидатуру Светланы Денисовой. Депутаты Законодательного собрания рассмотрят вопрос о назначении нового уполномоченного по правам ребёнка на ближайшем пленарном заседании, которое запланировано на 30 ноября.

Если кандидатуру поддержат большинство депутатов, то вакантную должность займет Светлана Денисова, которая на данный момент возглавляет «Пермский городской родительский совет» и занимает пост первого заместителя председателя Общественной палаты края.