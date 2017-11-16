Медработника, забившего до смерти пациента, приговорили к 10 годам колонии

Пермь, 16 ноября. Сотрудника наркологического диспансера в Перми, избившего до смерти пациента, по решению суда приговорили к десяти годам колонии.

Инцидент произошел 2 мая текущего года в отделении неотложной помощи Пермского краевого наркологического диспансера. Работник медицинского учреждения нанес множественные удары по телу мужчины, который проходил лечение в диспансере. Пациент получил несовместимые с жизнью травмы и вскоре скончался, сообщает СК РФ по Пермскому краю.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Суд признал сотрудника диспансера виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.