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Общество
Пермякам предложили придумать названия улиц в новых микрорайонах
Общество
Пермякам предложили придумать названия улиц в новых микрорайонах
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    Пермякам предложили придумать названия улиц в новых микрорайонах

    16:12  16 Ноября 2017
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    Пермякам предложили придумать названия улиц в новых микрорайонах

    Пермь, 16 ноября. Жителям Перми власти предлагают придумать названия для 18 улиц в трех микрорайонах.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, на территории трех микрорайонов начинается застройка, следовательно, для новых улиц необходимы названия. Власти города объявили конкурс, в котором могут принять участие горожане.

    Местные жители до 26 ноября могут предложить свои варианты названия для семи улиц микрорайоне Красные казармы, восьми улиц в районе Бахаревка и трех — около Восточного обхода в Мотовилихинском районе. Названия могут быть приурочены к историческим событиям или связаны с именами знаменитых деятелей культуры и искусств. Пресс-служба городской администрации отмечает:

    «Наименования могут быть посвящены 300-летию Перми и связаны с историческими событиями или персонами, деятелями культуры и искусства, с молодежной, детской или спортивной тематикой».

    Автор: Ксения Пудовкина
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