Пермякам предложили придумать названия улиц в новых микрорайонах

Пермь, 16 ноября. Жителям Перми власти предлагают придумать названия для 18 улиц в трех микрорайонах.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на территории трех микрорайонов начинается застройка, следовательно, для новых улиц необходимы названия. Власти города объявили конкурс, в котором могут принять участие горожане.

Местные жители до 26 ноября могут предложить свои варианты названия для семи улиц микрорайоне Красные казармы, восьми улиц в районе Бахаревка и трех — около Восточного обхода в Мотовилихинском районе. Названия могут быть приурочены к историческим событиям или связаны с именами знаменитых деятелей культуры и искусств. Пресс-служба городской администрации отмечает: