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Общество
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Экономика
Губернатор Пермского края поручил включить киберспорт в программу цифровой экономики
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    Губернатор Пермского края поручил включить киберспорт в программу цифровой экономики

    15:20  16 Ноября 2017  /обновлено: 15:21  16 Ноября 2017
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    Губернатор Пермского края поручил включить киберспорт в программу цифровой экономики

    Пермь, 16 ноября. Губернатор Пермского края предложил включить киберспорт в рамки спортивных мероприятий, проводимых в регионе, и в программу цифровой экономики.

    Губернатор Пермского края Максим Решетников провел в среду, 15 октября, встречу с представителями киберспорта, которые предложили развивать компьютерный спорт на территории области. Киберспортсмены уверены в том, что компьютерный мир спорта поможет развивать интерес молодежи к IT-специальностям. Максим Решетников подчеркнул:

    «Киберспорт — это в том числе и бизнес. Предлагаю вам подумать над собственным бизнес-планом, надо активизировать работу со спонсорами».

    В свою очередь, мэр Прикамья предложил включить киберспорт в состав спортивных мероприятий, которые проходят в регионе, и в программу цифровой экономики на ближайшие несколько лет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #киберспорт #прикамье
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