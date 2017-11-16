Губернатор Пермского края поручил включить киберспорт в программу цифровой экономики

Пермь, 16 ноября. Губернатор Пермского края предложил включить киберспорт в рамки спортивных мероприятий, проводимых в регионе, и в программу цифровой экономики.

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел в среду, 15 октября, встречу с представителями киберспорта, которые предложили развивать компьютерный спорт на территории области. Киберспортсмены уверены в том, что компьютерный мир спорта поможет развивать интерес молодежи к IT-специальностям. Максим Решетников подчеркнул:

«Киберспорт — это в том числе и бизнес. Предлагаю вам подумать над собственным бизнес-планом, надо активизировать работу со спонсорами».

В свою очередь, мэр Прикамья предложил включить киберспорт в состав спортивных мероприятий, которые проходят в регионе, и в программу цифровой экономики на ближайшие несколько лет.