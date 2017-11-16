Насмерть забивший пациента медбрат из Перми получил 10 лет колонии

Пермь, 16 ноября. Суд признал виновным в убийстве пациента сотрудника наркологического диспансера в Перми. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в ночь на 2 мая 2017 года обвиняемый умышленно избил мужчину, проходящего лечение в наркодиспансере за то, что тот, не дождавшись, когда его выпустят из палаты, справил нужду прямо в комнате.

На следующий день пациента выписали, через две недели он умер из-за пневмонии, развившейся в результате перелома ребер, сообщает URA.RU.

Медработнику вынесли наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако защита намерена оспорить приговор. По словам адвоката обвиняемого, суд не учел показаний свидетелей, которые рассказали, что не слышали в ночь происшествия никакого шума.