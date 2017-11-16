Пермскую учительницу высмеяли за жалобы на школу в соцсети

Пермь, 16 ноября. Учительница одной из пермских школ пожаловалась в соцсети на то, что в учебном заведении ее «лишают возможности удовлетворить свои физиологические потребности».

Автора поста огорчил отказ в обслуживании в школьной столовой, обоснованный тем, что «сейчас кушают дети».

«Что за дискриминация по возрастному признаку? Чем я хуже этих детей», — негодует учитель.

Кроме того, девушку не устраивает отсутствие бумаги в туалетах и запрет на выход из школы в рабочее время.

«Почему я не могу покушать, сходить в туалет в школе. Я даже не могу выйти из нее, чтобы это сделать!? (…) Меня лишают возможности удовлетворить свои физиологические потребности (еда, сон, туалет)», — написала девушка.

Пресс-служба мэрии Перми пообещала «URA.RU» дать комментарий по данной ситуации позже.

Пользователи негативно отреагировали на жалобы учителя, сойдясь во мнении, что девушка «привирает» и реальная картина быта преподавательского состава в школах совсем не такая.

«Учитель — это призвание)) А если серьезно: воду и бумагу можно принести из дома. Выспаться и встать пораньше, ну это тоже дома)) И если едят дети, значит, у учителей другое время на обед?? Видится мне, что проблемы ваши надуманны, просто вы не в настроении и написали такой вот гневный пост)) Для начала — выспаться!».