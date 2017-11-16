Пермскую учительницу высмеяли за жалобы на школу в соцсети
Пермь, 16 ноября. Учительница одной из пермских школ пожаловалась в соцсети на то, что в учебном заведении ее «лишают возможности удовлетворить свои физиологические потребности».
Автора поста огорчил отказ в обслуживании в школьной столовой, обоснованный тем, что «сейчас кушают дети».
«Что за дискриминация по возрастному признаку? Чем я хуже этих детей», — негодует учитель.
Кроме того, девушку не устраивает отсутствие бумаги в туалетах и запрет на выход из школы в рабочее время.
«Почему я не могу покушать, сходить в туалет в школе. Я даже не могу выйти из нее, чтобы это сделать!? (…) Меня лишают возможности удовлетворить свои физиологические потребности (еда, сон, туалет)», — написала девушка.
Пресс-служба мэрии Перми пообещала «URA.RU» дать комментарий по данной ситуации позже.
Пользователи негативно отреагировали на жалобы учителя, сойдясь во мнении, что девушка «привирает» и реальная картина быта преподавательского состава в школах совсем не такая.
«Учитель — это призвание)) А если серьезно: воду и бумагу можно принести из дома. Выспаться и встать пораньше, ну это тоже дома)) И если едят дети, значит, у учителей другое время на обед?? Видится мне, что проблемы ваши надуманны, просто вы не в настроении и написали такой вот гневный пост)) Для начала — выспаться!».
«Что за школа у вас? Я за свою учительскую жизнь таких ни разу не видела. Во всех школах в столовой учителя обслуживают вне очереди. Будь-то в гимназии, будь-то в обычной школе. И во время свободных уроков я могу выйти, куда захочу. Бред какой-то! Часто учителя ходят в свои служебные туалеты, и там есть всё необходимое. Короче, приврали вы много)».