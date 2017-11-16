Пермский клуб "ПАРМА" вышел в четвертьфинал Кубка России по баскетболу

Пермь, 16 ноября. Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» одержал победу над «Уралом» во втором матче 1\8 финала Кубка России.

Баскетбольный матч между пермским клубом «ПАРМА» и екатеринбургским «Уралом» состоялся в среду, 15 ноября. Пермская команда уверенно обыграла гостей из Екатеринбурга во втором матче 1/8 финала Кубка России по баскетболу со счетом 111:81. В пермском клубе отметили, что даже молодым составом удалось одержать победу: