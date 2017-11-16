Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Заместитель Шойгу пригласил иностранных атташе принять участие в конкурсах «АрМИ-2018»
Спорт
Пермский клуб "ПАРМА" вышел в четвертьфинал Кубка России по баскетболу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пермский клуб "ПАРМА" вышел в четвертьфинал Кубка России по баскетболу

    11:25  16 Ноября 2017
    46

    Пермский клуб "ПАРМА" вышел в четвертьфинал Кубка России по баскетболу

    Пермь, 16 ноября. Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» одержал победу над «Уралом» во втором матче 1\8 финала Кубка России.

    Баскетбольный матч между пермским клубом «ПАРМА» и екатеринбургским «Уралом» состоялся в среду, 15 ноября. Пермская команда уверенно обыграла гостей из Екатеринбурга во втором матче 1/8 финала Кубка России по баскетболу со счетом 111:81. В пермском клубе отметили, что даже молодым составом удалось одержать победу:

    «В заключительном игровом отрезке у «ПАРМЫ» вышли вместе с Шейко и Платуновым еще два молодых игрока — Сергей Ткаченко и Егор Головченко. Итого на площадке у «ПАРМЫ» были 21-летний, два 20-летних и даже один 18-летний игроки».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь #баскетбол #кубок россии
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        312
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        24294
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        299
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3322