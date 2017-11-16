Пермский клуб "ПАРМА" вышел в четвертьфинал Кубка России по баскетболу
Пермь, 16 ноября. Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» одержал победу над «Уралом» во втором матче 1\8 финала Кубка России.
Баскетбольный матч между пермским клубом «ПАРМА» и екатеринбургским «Уралом» состоялся в среду, 15 ноября. Пермская команда уверенно обыграла гостей из Екатеринбурга во втором матче 1/8 финала Кубка России по баскетболу со счетом 111:81. В пермском клубе отметили, что даже молодым составом удалось одержать победу:
«В заключительном игровом отрезке у «ПАРМЫ» вышли вместе с Шейко и Платуновым еще два молодых игрока — Сергей Ткаченко и Егор Головченко. Итого на площадке у «ПАРМЫ» были 21-летний, два 20-летних и даже один 18-летний игроки».
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