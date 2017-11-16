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Происшествия
Водитель из Прикамья ответит перед судом за смерть девушки в ДТП
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    Водитель из Прикамья ответит перед судом за смерть девушки в ДТП

    11:08  16 Ноября 2017
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    Водитель из Прикамья ответит перед судом за смерть девушки в ДТП

    Пермь, 16 ноября. Уголовное дело в отношении водителя, устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие в Пермском крае, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автомобильное происшествие случилось в июле ткущего года, пьяный молодой человек на отечественной легковушке ВАЗ без водительских прав не справился с управлением транспортным средством и вылетел с проезжей части в кювет. Трагический инцидент произошел на улице Белинского в Углеуральском посёлке в Габехе. Пассажиры, находившиеся в салоне автомобиля, не были пристегнуты ремнями безопасности. Молодая девушка в возрасте 24 лет получила смертельные травмы и скончалась.

    В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины завершено, материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #суд #дтп #авария #прикамье
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