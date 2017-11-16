Водитель из Прикамья ответит перед судом за смерть девушки в ДТП

Пермь, 16 ноября. Уголовное дело в отношении водителя, устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие в Пермском крае, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Автомобильное происшествие случилось в июле ткущего года, пьяный молодой человек на отечественной легковушке ВАЗ без водительских прав не справился с управлением транспортным средством и вылетел с проезжей части в кювет. Трагический инцидент произошел на улице Белинского в Углеуральском посёлке в Габехе. Пассажиры, находившиеся в салоне автомобиля, не были пристегнуты ремнями безопасности. Молодая девушка в возрасте 24 лет получила смертельные травмы и скончалась.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины завершено, материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.