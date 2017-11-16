Волонтеры в Прикамье продолжают поиски заблудившегося в лесу рыбака

Пермь, 16 ноября. Екатеринбуржец заблудился в пермском лесу и сутки не может выбраться на дорогу.

Сообщение с просьбой о помощи поступило на пульт дежурно-диспетчерской службы Березников около часу ночи от пропавшего мужчины. Он сообщил, что ловил рыбу около посёлка Лысьва в Усольском районе, но заблудился и не смог выбраться. Сотрудники охраны правопорядка с сиренами искали рыбака в ночное время суток на указанной территории, но безуспешно.

Сегодня, 16 ноября, волонтеры поисково-спасательный отряд из Березников отправились на поиски мужчины. В ГУ МВД России по Пермскому краю уточняют информацию о пропавшем рыбаке.