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Водитель иномарки задавил пожилого мужчину в Перми
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    Водитель иномарки задавил пожилого мужчину в Перми

    9:24  16 Ноября 2017
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    Водитель иномарки задавил пожилого мужчину в Перми

    Пермь, 16 ноября. Пенсионер скончался в больнице после ДТП с иномаркой, которое произошло вчера в Перми.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 15 ноября, около пяти часов утра на улице Луначарского. Пожилой мужчина решил перейти проезжую часть вне видимости пешеходного перехода по середине квартала. В этот момент по дороге двигался легковой автомобиль марки Mazda 6 под управлением 37-летнего местного жителя. Водитель не успел среагировать и допустил наезд на пенсионера, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

    Пешеход получил серьезные травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили его в медицинское учреждение, но врачам спасти его не удалось. Мужчина скончался от смертельных травм. В настоящее время по факту ДТП органы охраны правопорядка проводя проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пенсионер #дтп #авария #пермь #иномарка #пешеход
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