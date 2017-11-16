Водитель иномарки задавил пожилого мужчину в Перми

Пермь, 16 ноября. Пенсионер скончался в больнице после ДТП с иномаркой, которое произошло вчера в Перми.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 15 ноября, около пяти часов утра на улице Луначарского. Пожилой мужчина решил перейти проезжую часть вне видимости пешеходного перехода по середине квартала. В этот момент по дороге двигался легковой автомобиль марки Mazda 6 под управлением 37-летнего местного жителя. Водитель не успел среагировать и допустил наезд на пенсионера, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Пешеход получил серьезные травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили его в медицинское учреждение, но врачам спасти его не удалось. Мужчина скончался от смертельных травм. В настоящее время по факту ДТП органы охраны правопорядка проводя проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено процессуальное решение.