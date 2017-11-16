Пропавший в Перми по дороге на работу мужчина нашелся

Пермь, 16 ноября. Мужчина, пропавший по дороге на работу в Перми 13 ноября, нашелся. Как пишут местные СМИ, мужчина вышел на связь с родственниками.

В данный момент мужчина находится в больнице. Он рассказал близким: не помнит, что случилось.

В ГУ МВД России по Пермскому краю также подтвердили, что мужчина был найден. Ранее Газета.ru писала, что житель Култаево поехал в Пермь и пропал. Жена мужчины рассказала, что в последнее время супруг вел себя странно.