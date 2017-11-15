Колбу с радиоактивным порошком обнаружили под асфальтом в центре Перми

Пермь, 15 ноября. Специалисты обнаружили в Перми колбу с белым радиоактивным порошком, ставшим источником повышенного радиационного фона в центре города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, 27 октября под асфальтом обнаружили источник радиоактивного фона в центре города. Сотрудники ФГУП «РосРАО» нашли небольшую колбу с белым порошком, который оказался чрезвычайно радиоактивным. Предположительно, это радий 226 с периодом полураспада 1600 лет.

Грунт с остатками порошка в специальном контейнере доставили специалистам для проведения исследований, после чего его вывезут на специальный полигон для захоронения. В настоящее время проводится финальное радиационное обследование территории, где обнаружили колбу с порошком.