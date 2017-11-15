Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный водитель иномарки сбил девушку на тротуаре в Тольятти и скрылся
Россия
Колбу с радиоактивным порошком обнаружили под асфальтом в центре Перми
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Колбу с радиоактивным порошком обнаружили под асфальтом в центре Перми

    17:41  15 Ноября 2017
    155

    Колбу с радиоактивным порошком обнаружили под асфальтом в центре Перми

    Пермь, 15 ноября. Специалисты обнаружили в Перми колбу с белым радиоактивным порошком, ставшим источником повышенного радиационного фона в центре города.

    Как сообщили в пресс-службе администрации города, 27 октября под асфальтом обнаружили источник радиоактивного фона в центре города. Сотрудники ФГУП «РосРАО» нашли небольшую колбу с белым порошком, который оказался чрезвычайно радиоактивным. Предположительно, это радий 226 с периодом полураспада 1600 лет.

    Грунт с остатками порошка в специальном контейнере доставили специалистам для проведения исследований, после чего его вывезут на специальный полигон для захоронения. В настоящее время проводится финальное радиационное обследование территории, где обнаружили колбу с порошком.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь #радиация
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        1314
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        644
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1626
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        560