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Движение троллейбусов по Монастырской улице в Перми возобновят
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    Движение троллейбусов по Монастырской улице в Перми возобновят

    17:02  15 Ноября 2017
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    Движение троллейбусов по Монастырской улице в Перми возобновят

    Пермь, 15 ноября. Троллейбусы с завтрашнего дня начнут ходить по улице Монастырской в Перми.

    Как сообщает местная пресса, электротранспорт запустят по маршруту на улице Монастырской с четверга, 16 ноября. Временные изменения маршрута троллейбуса №1 были связано с ремонтом и заменой опор наружного освещения. На них также находятся контактные линии для электротранспорта. В «Пермгорэлектротрансе» отметили:

    «Перед запуском троллейбусов сеть проверили — на маршруте проводили предварительную обкатку линии».

    Напомним, микроиглы для косметических процедур, растворяющиеся за пять минут, разработали в Пермском научно-производительном холдинге.

    Автор: Ксения Пудовкина
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