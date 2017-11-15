Движение троллейбусов по Монастырской улице в Перми возобновят

Пермь, 15 ноября. Троллейбусы с завтрашнего дня начнут ходить по улице Монастырской в Перми.

Как сообщает местная пресса, электротранспорт запустят по маршруту на улице Монастырской с четверга, 16 ноября. Временные изменения маршрута троллейбуса №1 были связано с ремонтом и заменой опор наружного освещения. На них также находятся контактные линии для электротранспорта. В «Пермгорэлектротрансе» отметили:

«Перед запуском троллейбусов сеть проверили — на маршруте проводили предварительную обкатку линии».

Напомним, микроиглы для косметических процедур, растворяющиеся за пять минут, разработали в Пермском научно-производительном холдинге.