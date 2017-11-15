Безболезненные косметические инъекции создали пермские ученые

Пермь, 15 ноября. Микроиглы для косметических процедур, растворяющиеся за пять минут, разработали в Пермском научно-производительном холдинге.

Биорастворимые полимеры легли в основу уникальных аппликаторов. Микроиглы, которые представляю собой корейский аналог, растворяются в течение пяти минут и пробивают кожу. Аппликаторы необходимо держать на лице до четырех часов, после чего гиалуроновая кислота растекается по коже. Руководитель лаборатории, кандидат медицинских наук Василий Звездин отмечает:

«В отличие от популярных в последнее время мезороллерами пермские микроиглы практически не наносят травм».

В настоящее время разработка пермских ученых проходит регистрацию. Планируется, что производственная линия, которая может производить до десяти тысяч аппликаторов за 30 дней, будет запущена в течение трех месяцев.