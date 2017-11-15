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Тело школьника обнаружили в заброшенном гараже в Прикамье
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    Тело школьника обнаружили в заброшенном гараже в Прикамье

    15:59  15 Ноября 2017
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    Тело школьника обнаружили в заброшенном гараже в Прикамье

    Пермь, 15 ноября. Следствие проводит проверку по факту обнаруженного тела 13-летнего мальчика в заброшенном гараже в Пермском крае.

    Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю, труп 13-летнего мальчика нашли в посёлке ЗАТО Звёздный во вторник, 14 ноября. Специалисты после проведения осмотра тела отметили, что следов насильственной смерти нет.

    При проведении осмотра места преступления сотрудники ведомства использовали высокотехнологичную криминалистическую технику. В настоящий момент специалисты судмедэкспертизы проводят исследования, следователи устанавливают обстоятельства смерти мальчика. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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