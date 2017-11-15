Тело школьника обнаружили в заброшенном гараже в Прикамье

Пермь, 15 ноября. Следствие проводит проверку по факту обнаруженного тела 13-летнего мальчика в заброшенном гараже в Пермском крае.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю, труп 13-летнего мальчика нашли в посёлке ЗАТО Звёздный во вторник, 14 ноября. Специалисты после проведения осмотра тела отметили, что следов насильственной смерти нет.

При проведении осмотра места преступления сотрудники ведомства использовали высокотехнологичную криминалистическую технику. В настоящий момент специалисты судмедэкспертизы проводят исследования, следователи устанавливают обстоятельства смерти мальчика. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.