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Новое здание пермского краевого суда обойдется в 475 млн рублей
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    Новое здание пермского краевого суда обойдется в 475 млн рублей

    13:02  15 Ноября 2017
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    Новое здание пермского краевого суда обойдется в 475 млн рублей

    Пермь, 15 ноября. Финальная стадия строительства нового комплекса здания краевого суда в Перми должна завершиться в декабре будущего года.

    Третья очередь строительства комплекса здания суда, стоимость которого составляет 800 миллионов рублей, должна завершиться до 29 декабря 2018 года. Пермский краевой суд объявил аукцион на проведение строительных работ, стоимость контракта составляет 475,5 миллионов рублей. На данный момент проект десятиэтажного здания уже готов, итоги аукциона и победителей объявят 4 декабря.

    Известно, что в новом здании разместят службы судебных приставов, которые сейчас находятся в разных точках города. Кроме этого, в здании появится шесть новых залов для судебных заседаний, рассчитанных на 20 мест каждый, кабинеты для психологов, адвокатов и библиотека.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #суд #пермь
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