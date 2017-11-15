Водитель КамАЗа снес строительные леса с двумя рабочими в Перми

Пермь, 15 ноября. КамАЗ наехал на эклектический кабель и обрушил строительные леса, на которых находились пермские рабочие, пострадавшие с различными травмами попали в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 14 ноября, в дневное время суток в Свердловском районе города на территории парковки, расположенной рядом с одним из домов, расположенных на улице Героев Хасана. По предварительным данным известно, что КамАЗ под управлением 25-летнего мужчины наехал на электрический кабель, натянутый между зданиями, после чего упали строительные леса, на которых находились двое рабочих, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Пострадавшие рабочие, 40-летний и 51-летний мужчины, получили травмы различной степени тяжести, работники скорой помощи незамедлительно доставили их в медицинское учреждение. На данный момент по факту ДТП сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства необычной аварии, после проверки будет вынесено процессуальное решение.