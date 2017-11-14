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Общество
МЧС предупреждает о мокром снеге в Пермском крае
Общество
МЧС предупреждает о мокром снеге в Пермском крае
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    МЧС предупреждает о мокром снеге в Пермском крае

    18:52  14 Ноября 2017
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    МЧС предупреждает о мокром снеге в Пермском крае

    Пермь, 14 ноября. Сотрудники МЧС предупреждают о мокром снеге и сильных порывах ветра в Пермском крае 14 и 15 ноября.

    По данным Пермского гидрометцентра на территории  Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями, временами осадки: снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет от минус четырех до плюс одного, а днем от плюс трех до минус двух, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Сотрудники МЧС предупреждают жителей и гостей региона о сильном ветре, скорость которого может достигать до 15-20 м/с.

    Специалисты рекомендуют избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и другими незакрепленными конструкциями. Водителям также стоит быть внимательными на дорогах: соблюдать правила движения и скоростной режим.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #мчс #пермь #пермский край
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