МЧС предупреждает о мокром снеге в Пермском крае

Пермь, 14 ноября. Сотрудники МЧС предупреждают о мокром снеге и сильных порывах ветра в Пермском крае 14 и 15 ноября.

По данным Пермского гидрометцентра на территории Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями, временами осадки: снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет от минус четырех до плюс одного, а днем от плюс трех до минус двух, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Сотрудники МЧС предупреждают жителей и гостей региона о сильном ветре, скорость которого может достигать до 15-20 м/с.

Специалисты рекомендуют избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и другими незакрепленными конструкциями. Водителям также стоит быть внимательными на дорогах: соблюдать правила движения и скоростной режим.