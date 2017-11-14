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Пьяный водитель в Прикамье пытался поджечь дом инспектора ДПС из мести
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    Пьяный водитель в Прикамье пытался поджечь дом инспектора ДПС из мести

    14:02  14 Ноября 2017
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    Пьяный водитель в Прикамье пытался поджечь дом инспектора ДПС из мести

    Пермь, 14 ноября. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со своими знакомыми пытались поджечь дом инспектора ДПС из-за того, что сотрудник полиции привлек правонарушителя к ответственности. Инцидент произошел в городе Чердыни Пермском крае.

    Следствие установило, что в сентябре этого года водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел автомобиль, остановил инспектор ДПС. Он составил административный протокол о привлечении мужчины к ответственности, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. Позже правонарушитель со своими друзьями распивали спиртные напитки, и он предложил поджечь дом сотрудника полиции. Трое мужчин приехали на такси к дому, где жил инспектор, и бросили в дом и гараж три бутылки с зажигательной смесью. Возгорание было обнаружено и ликвидировано.

    Было возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин по статье «покушение на умышленное повреждение чужого имущества совершенное путем поджога». Дело с утвердительным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

    Автор: Дарья Смолина
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    #поджог #пермский край
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