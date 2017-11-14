Задолженность по зарплате в Пермском крае увеличилась на 0,4%

Пермь, 14 ноября. По состоянию на 1 ноября 2017 года долги по заработной плате в Пермском крае по сравнению с 1 октября этого года увеличились на 0,4%.

Общая сумма задолженности по заработной плате в Пермском крае составила 23,6 млн рублей, приводит данные Пермьстат. Отмечается, что основная часть долгов по заработной плате приходится на сельское хозяйство, охоту, предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки. Процент от общей суммы задолженности составил 53,9.

Как стало известно, работодатели имеют задолженность из-за отсутствия собственных средств в организации. Отмечается, что организации должны заработные платы 1767 работникам. Наибольшая сумма задолженности в Краснокамском районе, далее в Кунгуре и Перми.