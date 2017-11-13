Пермская актриса Зоя Бербер вошла в топ-10 самых сексуальных женщин России

Пермь, 13 ноября. Пермская актриса Зоя Бербер вошла в топ-10 самых сексуальных женщин страны. На данный момент актриса сериала «Реальные пацаны» занимает шестую позицию в рейтинге.

Голосование за самую сексуальную девушку России стартовало 25 октября на официальном сайте «MAXIM». Завершится голосование в 23.59 15 ноября. По результатам голосования будет создан топ-100 самых сексуальных женщин России.

Зоя Бербер набрала 6547 очков, она отстает от Натальи Рудовой, которая занимает первую позицию в рейтинге, на 933 очка. Кроме Зои Бербер в гонке за звание самой сексуальной девушки участвует еще одна пермячка — Катерина Шпица, однако она на данный момент занимает лишь 68 строчку рейтинга.

На данный момент пятерка лидеров выглядит так: Наталья Рудова, Вера Брежнева, Ирина Шейк, Анна Седокова и Ольга Серябкина.