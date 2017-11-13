Серийная поджигательница домов задержана в Пермском крае

Пермь, 13 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая поджигала дома. Подозреваемой оказалась жительница Пермского края 1963 года рождения.

Два дачных дома подожгли в начале октября этого года. Сотрудники правоохранительных органов установили, что к поджогам могла быть причастна соседка потерпевших. Ее задержали, и она дала признательные показания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Предварительно установили, что злоумышленница поджигала дома из-за личной неприязни к своим соседям. Она также подозревается еще в двух аналогичных преступлениях.

Злоумышленнице предъявлено обвинение по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Женщина находится под домашним арестом на время следствия. Назначены пожарно-технические экспертизы.