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Серийная поджигательница домов задержана в Пермском крае
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    Серийная поджигательница домов задержана в Пермском крае

    15:52  13 Ноября 2017
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    Серийная поджигательница домов задержана в Пермском крае

    Пермь, 13 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая поджигала дома. Подозреваемой оказалась жительница Пермского края 1963 года рождения.

    Два дачных дома подожгли в начале октября этого года. Сотрудники правоохранительных органов установили, что к поджогам могла быть причастна соседка потерпевших. Ее задержали, и она дала признательные показания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

    Предварительно установили, что злоумышленница поджигала дома из-за личной неприязни к своим соседям. Она также подозревается еще в двух аналогичных преступлениях.

    Злоумышленнице предъявлено обвинение по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Женщина находится под домашним арестом на время следствия. Назначены пожарно-технические экспертизы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #поджог #пермский край
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