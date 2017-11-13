Житель Перми задушил собаку и выкинул ее в окно

Пермь, 13 ноября. Житель Перми задушил свою собаку, а затем выкинул труп животного в окно. Сотрудники полиции проводят проверку по данному инциденту.

Трагедия произошла 11 ноября в микрорайоне Гайва. Мужчина задушил собаку, а затем выбросил тело животного с балкона.

«Это каким уродом по жизни надо быть чтоб так расплавиться с беззащитным животным. Помимо этого, пока я там находился, он скандалил со своей женой…», — написал очевидец происшествия в социальных сетях.

Он также добавил, что обратился за помощью в правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт обращения, отметив, что проводится проверка, сообщает Ura.Ru.