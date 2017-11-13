Столицей Тотального диктанта-2018 может стать Пермь

Пермь, 13 ноября. Пермь может стать столицей Тотального диктанта в 2018 году.

На официальном сайте Тотального диктанта стартовала голосование, где нужно выбрать город, который станет столицей Тотального диктанта в 2018 году. Представлено 16 городов: Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Таллин, Томск, Тюмень, Уфа и Челябинск.

Автор текста приедет в город, который станет победителем голосования, и прочитает диктант на главной площадке акции 14 апреля. До 2018 года столицей диктанта был Новосибирск, где и зародилась акция.

Напомним, что первый тотальный диктант прошел в 2004 году как студенческая акция гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Диктант читали преподаватели университета с 2004 по 2008 год.