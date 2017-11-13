Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Ракетные комплексы «Ярс» будут поставлены во все дивизии РВСН до 2026 года
Общество
Пермская «Анджелина Джоли» поделилась фото со свадьбы в Дубае
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пермская «Анджелина Джоли» поделилась фото со свадьбы в Дубае

    7:06  13 Ноября 2017
    388

    Пермская «Анджелина Джоли» поделилась фото со свадьбы в Дубае

    Пермь, 13 ноября. Модель Галинка Миргаева, которую из-за схожести называют пермской Анджелиной Джоли, опубликовала фото со свадьбы в Дубае.

    Правда, к счастью поклонников, как оказалась красавица гуляла не на своей свадьбе, а была гостьей со стороны невесты. Об этом она написала сама, отвечая на вопрос в комментариях.

    Как пишет «Газета.ru», пермская «Анджелина Джоли» стала известна на весь мир после публикации в таблоиде The Sun в прошлом году. Галинка Миргаева зарабатывает на жизнь съемками для рекламы в соцсетях, получая около тысяч долларов за пост.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #анджелина джоли #пермь #галинка миргаева
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        7:16   13 Ноября 2017
        101
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        859
        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        23:24   12 Ноября 2017
        1953
        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        23:15   12 Ноября 2017
        1817