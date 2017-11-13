Пермская «Анджелина Джоли» поделилась фото со свадьбы в Дубае

Пермь, 13 ноября. Модель Галинка Миргаева, которую из-за схожести называют пермской Анджелиной Джоли, опубликовала фото со свадьбы в Дубае.

Правда, к счастью поклонников, как оказалась красавица гуляла не на своей свадьбе, а была гостьей со стороны невесты. Об этом она написала сама, отвечая на вопрос в комментариях.

Как пишет «Газета.ru», пермская «Анджелина Джоли» стала известна на весь мир после публикации в таблоиде The Sun в прошлом году. Галинка Миргаева зарабатывает на жизнь съемками для рекламы в соцсетях, получая около тысяч долларов за пост.