Отец годовалого ребенка пропал без вести в Перми

Пермь, 12 ноября. Полиция продолжает поиски пропавшего три недели назад молодого отца из Перми.

Как сообщает местная пресса, молодой пермяк пропал без вести в конце октября, его поиски продолжаются третью неделю. Супруга пропавшего мужчины подчеркнула, что муж пропал 28 октября, в настоящее время никакой информации о его местонахождении нет.

Пропавший мужчина был одет в куртку синего цвета и черные кроссовки фирмы Adidas, с собой у него была только банковская карта. Сотрудники охраны правопорядка просят всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении мужчины, сообщить в ближайшее отделении полиции или по телефону 02 или 112. Дома молодого пермяка ждут годовалый сын и жена.