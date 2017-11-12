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Общество
Отец годовалого ребенка пропал без вести в Перми
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    Отец годовалого ребенка пропал без вести в Перми

    14:54  12 Ноября 2017
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    Отец годовалого ребенка пропал без вести в Перми

    Пермь, 12 ноября. Полиция продолжает поиски пропавшего три недели назад молодого отца из Перми.

    Как сообщает местная пресса, молодой пермяк пропал без вести в конце октября, его поиски продолжаются третью неделю. Супруга пропавшего мужчины подчеркнула, что муж пропал 28 октября, в настоящее время никакой информации о его местонахождении нет.

    Пропавший мужчина был одет в куртку синего цвета и черные кроссовки фирмы Adidas, с собой у него была только банковская карта. Сотрудники охраны правопорядка просят всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении мужчины, сообщить в ближайшее отделении полиции или по телефону 02 или 112. Дома молодого пермяка ждут годовалый сын и жена.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #поиски #пропал человек
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