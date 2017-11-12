Стало известно, когда откроют для проезда развязку у нового аэропорта в Перми

Пермь, 12 ноября. Транспортную развязку у нового терминала аэропорта в Перми откроют завтра.

По информации местной прессы, официальное открытие развязки у аэропорта состоится в понедельник, 13 ноября. Его проведут губернатор Пермского края Максим Решетников и исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Сергей Царьков.

Строительство данного дорожного объекта обошлось в 448 миллионов рублей. Дорога представляет собой двухкилометровую трассу шириной 5,5 метров, которая проложена по эстакаде. Такая же дорога идет внизу в обратном направлении. Напомним, новый терминал аэропорта в Перми официально откроется 1 декабря.