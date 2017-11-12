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Политика
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Стало известно, когда откроют для проезда развязку у нового аэропорта в Перми
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    Стало известно, когда откроют для проезда развязку у нового аэропорта в Перми

    13:54  12 Ноября 2017
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    Стало известно, когда откроют для проезда развязку у нового аэропорта в Перми

    Пермь, 12 ноября. Транспортную развязку у нового терминала аэропорта в Перми откроют завтра.

    По информации местной прессы, официальное открытие развязки у аэропорта состоится в понедельник, 13 ноября. Его проведут губернатор Пермского края Максим Решетников и исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Сергей Царьков.

    Строительство данного дорожного объекта обошлось в 448 миллионов рублей. Дорога представляет собой двухкилометровую трассу шириной 5,5 метров, которая проложена по эстакаде. Такая же дорога идет внизу в обратном направлении. Напомним, новый терминал аэропорта в Перми официально откроется 1 декабря.

    Автор: Ксения Пудовкина
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