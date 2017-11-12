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Жительница Прикамья вышла на прогулку и пропала без вести
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    Жительница Прикамья вышла на прогулку и пропала без вести

    13:13  12 Ноября 2017
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    Жительница Прикамья вышла на прогулку и пропала без вести

    Пермь, 12 ноября. Жительница Пермского края пропала без вести, полиция и родственники продолжают поиски.

    Как сообщают местные СМИ, женщина, проживающая в Березниках, пропала в пятницу, 10 ноября, около двух часов дня по московскому времени. Она ушла на прогулку и оставила телефон дома, до настоящего времени информации о ее местонахождении нет.

    В день пропажи на женщине был горнолыжный костюм, а именно, куртка оранжевого цвета и серые штаны, белая шапка с серым рисунком. Сотрудники охраны правопорядка и родственники просят всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении пропавшей женщины, сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону 02 или 112.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #пермский край #прикамье #пропал человек
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