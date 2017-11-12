Жительница Прикамья вышла на прогулку и пропала без вести

Пермь, 12 ноября. Жительница Пермского края пропала без вести, полиция и родственники продолжают поиски.

Как сообщают местные СМИ, женщина, проживающая в Березниках, пропала в пятницу, 10 ноября, около двух часов дня по московскому времени. Она ушла на прогулку и оставила телефон дома, до настоящего времени информации о ее местонахождении нет.

В день пропажи на женщине был горнолыжный костюм, а именно, куртка оранжевого цвета и серые штаны, белая шапка с серым рисунком. Сотрудники охраны правопорядка и родственники просят всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении пропавшей женщины, сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону 02 или 112.