Пешеход скончался под колесами иномарки на трассе в Прикамье

Пермь, 12 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вчера в Пермском крае

Авария случилась в субботу, 11 ноября, в вечернее время суток около семи часов на автодороге «Пермь — Усть — Качка», сообщает представитель в МВД по Пермскому краю. Установлено, что легковой автомобиль марки Toyota Camry, за рулем которого находился 24-летний водитель, сбил 60-летнего мужчину, который шел по проезжей части во встречном направлении.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда работников скорой помощи. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.