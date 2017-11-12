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Пешеход скончался под колесами иномарки на трассе в Прикамье
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    Пешеход скончался под колесами иномарки на трассе в Прикамье

    11:53  12 Ноября 2017
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    Пешеход скончался под колесами иномарки на трассе в Прикамье

    Пермь, 12 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вчера в Пермском крае

    Авария случилась в субботу, 11 ноября, в вечернее время суток около семи часов на автодороге «Пермь — Усть — Качка», сообщает представитель в МВД по Пермскому краю. Установлено, что легковой автомобиль марки Toyota Camry, за рулем которого находился 24-летний водитель, сбил 60-летнего мужчину, который шел по проезжей части во встречном направлении.

    Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда работников скорой помощи. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #пермь
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