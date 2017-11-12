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Происшествия
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Происшествия
ДТП с «Газелью» и легковушкой парализовало движение по Коммунальном мосту в Перми
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    ДТП с «Газелью» и легковушкой парализовало движение по Коммунальном мосту в Перми

    10:11  12 Ноября 2017  /обновлено: 10:11  12 Ноября 2017
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    ДТП с «Газелью» и легковушкой парализовало движение по Коммунальном мосту в Перми

    Пермь, 12 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных транспортных средств произошло в Перми, после чего образовалась пробка на Коммунальном мосту.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на публикации в социальных сетях, авария произошла в субботу, 11 ноября, около четырех часов дня на Коммунальном мосту: столкнулись ГАЗ и «Лада Калина». Автомобили получили серьезные механические повреждения, но пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

    По сообщениям очевидцев в социальных сетях, результатом аварии стало образование автомобильной пробки значительных размеров по обе стороны моста через реку Каму.

    Автор: Ксения Пудовкина
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