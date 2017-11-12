ДТП с «Газелью» и легковушкой парализовало движение по Коммунальном мосту в Перми

Пермь, 12 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных транспортных средств произошло в Перми, после чего образовалась пробка на Коммунальном мосту.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на публикации в социальных сетях, авария произошла в субботу, 11 ноября, около четырех часов дня на Коммунальном мосту: столкнулись ГАЗ и «Лада Калина». Автомобили получили серьезные механические повреждения, но пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, результатом аварии стало образование автомобильной пробки значительных размеров по обе стороны моста через реку Каму.