Пьяный водитель иномарки врезался в столб в Прикамье, есть пострадавшие

Пермь, 11 ноября. Иномарка под управлением пьяного водителя врезалась в железобетонную опору в Пермском крае, пострадала женщина.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей органов правопорядка, автомобильная авария произошла в четверг, 9 ноября, в Орджоникидзевском районе на улице Железнодорожная. Легковой автомобиль марки Hyundai Getz, за рулем которого находился 44-летний водитель, не справившийся с управлением, влетел в железобетонную опору. Установлено, что мужчина, управлявший иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Находившаяся в салоне автомобиля 41-летняя пассажирка получила травмы и гематомы, работники скорой помощи незамедлительно доставили женщину в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.