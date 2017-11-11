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Пьяный водитель иномарки врезался в столб в Прикамье, есть пострадавшие
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    Пьяный водитель иномарки врезался в столб в Прикамье, есть пострадавшие

    19:21  11 Ноября 2017
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    Пьяный водитель иномарки врезался в столб в Прикамье, есть пострадавшие

    Пермь, 11 ноября. Иномарка под управлением пьяного водителя врезалась в железобетонную опору в Пермском крае, пострадала женщина.

    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей органов правопорядка, автомобильная авария произошла в четверг, 9 ноября, в Орджоникидзевском районе на улице Железнодорожная. Легковой автомобиль марки Hyundai Getz, за рулем которого находился 44-летний водитель, не справившийся с управлением, влетел в железобетонную опору. Установлено, что мужчина, управлявший иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Находившаяся в салоне автомобиля 41-летняя пассажирка получила травмы и гематомы, работники скорой помощи незамедлительно доставили женщину в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #пермь
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