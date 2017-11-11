Рецидивиста из Перми отправят в колонию за избиение полицейского

Пермь, 11 ноября. Суд города Перми приговорил местного жителя к трем годам колонии за избиение полицейского при исполнении.

Как сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю, в августе текущего года мужчина, освободившийся из тюремного заключения, нанес серьезные телесные повреждения супруге, которая вызвала сотрудников органов правопорядка. Полицейский приехал в коммунальную квартиру, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, но хозяину квартиры визит представителя стражи порядка не понравился, и он ударил его по лицу, выставив полицейского за дверь. Соседи успокоили разъяренного пермяка, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Следствие возбудило уголовное дело по факту избиения сотрудника охраны правопорядка.

Суд признал мужчину виновным и за избиение полицейского назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.