Пермский журналист Четин проиграл бой с Орловым, ударившим корреспондента НТВ

Пермь, 11 ноября. Бой между пермским журналистом Романом Четиным и Александром Орловым, ударившим корреспондента НТВ в прямом эфире, состоялся вчера в Москве.

Поединок между москвичом Александром Орловым по прозвищу «Колобок» и журналистом Романом Четиным состоялся в субботу, 10 октября, поздно вечером на площадке «City Club» в деловом центре «Москва-Сити». Орлов одержал победу. Промоутер боя Артур Якобсон отметил, что спаринг был равным:

«Когда судьи объявили победителя, у меня был вопрос. Победа была и там и там, но я считаю, это лучше, чем ничья, что победил кто-то».

Напомним, Александр Орлов в День ВДВ ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире. После этого коллега журналиста Роман Четин вызвал москвича на поединок.