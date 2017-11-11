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Новости Сирии
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Пермский журналист Четин проиграл бой с Орловым, ударившим корреспондента НТВ
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    Пермский журналист Четин проиграл бой с Орловым, ударившим корреспондента НТВ

    16:12  11 Ноября 2017  /обновлено: 16:14  11 Ноября 2017
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    Пермский журналист Четин проиграл бой с Орловым, ударившим корреспондента НТВ

    Пермь, 11 ноября. Бой между пермским журналистом Романом Четиным и Александром Орловым, ударившим корреспондента НТВ в прямом эфире,  состоялся вчера в Москве.

    Поединок между москвичом Александром Орловым по прозвищу «Колобок» и журналистом Романом Четиным состоялся в субботу, 10 октября, поздно вечером на площадке «City Club» в деловом центре «Москва-Сити». Орлов одержал победу. Промоутер боя Артур Якобсон отметил, что спаринг был равным:

    «Когда судьи объявили победителя, у меня был вопрос. Победа была и там и там, но я считаю, это лучше, чем ничья, что победил кто-то».

    Напомним, Александр Орлов в День ВДВ ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире. После этого коллега журналиста Роман Четин вызвал москвича на поединок.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #орлов #четин
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