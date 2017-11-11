Тело юной модели из Перми, скончавшейся в Шанхае, доставят в Россию

Пермь, 11 ноября. Сотрудник СК РФ доставит тело юной модели из Перми, скончавшейся в китайском городе Шанхае, в Россию.

Известно, что в ближайшее время Сотрудник СК РФ доставит тело погибшей 14-летней Влады Дзюбы на родину. Ведомство сообщает, что специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена причина смерти юной модели, сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, девушка умерла в одной из больниц Шанхая. Она болела менингитом, спустя два дня после госпитализации Влада Дзюба скончалась. В некоторых СМИ появилась информация о том, девочка не смогла справиться с нагрузкой и якобы скончалась от сильного истощения. Кроме этого, школьница работала без страховки.