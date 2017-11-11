Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ на саммите АТЭС в Дананге
Происшествия
Продавщицу шаурмы приговорили к обязательным работам за отравление десятков пермяков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Продавщицу шаурмы приговорили к обязательным работам за отравление десятков пермяков

    13:33  11 Ноября 2017
    52

    Продавщицу шаурмы приговорили к обязательным работам за отравление десятков пермяков

    Пермь, 11 ноября. Пермский суд приговорил жительницу Республики Кыргызстан к обязательным работам за продажу фаст-фуда с возбудителем сальмонеллеза.

    Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, 32-летняя гражданка Республики Кыргызстан по решению Дзержинского суда города Перми приговорена к 300 часам обязательных работ и компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

    Напомним, уголовное дело в отношении женщины возбудили по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей». В период с декабря 2015 по июнь 2016 года подсудимая без разрешения на трудоустройство и санитарной книжки продавала в киоске, где был оборудован водопровод и канализация, шаверму, шаурму и самсу. Она изготавливала некачественный фаст-фуд из продуктов, приобретенных в соседнем магазине.

    Покупатели некачественных продуктов быстрого питания оказались инфицированы возбудителем сальмонеллеза, около 30 человек были доставлены в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        13:47   11 Ноября 2017
        34
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47
        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        9:00   11 Ноября 2017
        38