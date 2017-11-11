Продавщицу шаурмы приговорили к обязательным работам за отравление десятков пермяков

Пермь, 11 ноября. Пермский суд приговорил жительницу Республики Кыргызстан к обязательным работам за продажу фаст-фуда с возбудителем сальмонеллеза.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, 32-летняя гражданка Республики Кыргызстан по решению Дзержинского суда города Перми приговорена к 300 часам обязательных работ и компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

Напомним, уголовное дело в отношении женщины возбудили по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей». В период с декабря 2015 по июнь 2016 года подсудимая без разрешения на трудоустройство и санитарной книжки продавала в киоске, где был оборудован водопровод и канализация, шаверму, шаурму и самсу. Она изготавливала некачественный фаст-фуд из продуктов, приобретенных в соседнем магазине.

Покупатели некачественных продуктов быстрого питания оказались инфицированы возбудителем сальмонеллеза, около 30 человек были доставлены в медицинское учреждение.