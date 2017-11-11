Пермь, 11 ноября. Пешеход попал по колеса автобуса в Прикамье вчера вечером, он получил смертельные травмы.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию от представителей краевой полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в 21:15 часов вечера на втором километре трассы Пермь — Новые Ляды. Автобус марки Mercedes, за рулем которого находился 38-летний мужчина, сбил пешехода, передвигавшегося по правому краю проезжей части в попутном направлении.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. На данный момент сотрудники охраны правопорядка устанавливают причины и обстоятельства смертельного происшествия, после проверки будет вынесено процессуальное решение.