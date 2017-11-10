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Россия
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Происшествия
Полуторагодовалый ребенок пострадал в ДТП в Перми
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    Полуторагодовалый ребенок пострадал в ДТП в Перми

    22:03  10 Ноября 2017
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    Полуторагодовалый ребенок пострадал в ДТП в Перми

    Пермь, 10 ноября. Полуторагодовалый ребенок и еще два человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Перми.

    Авария произошла на перекрестке проспекта Парковый и улицы Зои Космодемьянской. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали две иномарки: Volkswagen Polo и Ford Focus. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По предварительным данным, автомобиль марки Volkswagen, когда поворачивал, не предоставил преимущество другому автомобилю — Ford Focus. В результате чего произошло столкновение.

    По предварительным данным, ребенок, который сидел в детском кресле, водитель и пассажирка автомобиля Ford Focus пострадали в результате аварии. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. На данный момент проводится проверка, и выясняются все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #пермь
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