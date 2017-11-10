Полуторагодовалый ребенок пострадал в ДТП в Перми

Пермь, 10 ноября. Полуторагодовалый ребенок и еще два человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Перми.

Авария произошла на перекрестке проспекта Парковый и улицы Зои Космодемьянской. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали две иномарки: Volkswagen Polo и Ford Focus. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По предварительным данным, автомобиль марки Volkswagen, когда поворачивал, не предоставил преимущество другому автомобилю — Ford Focus. В результате чего произошло столкновение.

По предварительным данным, ребенок, который сидел в детском кресле, водитель и пассажирка автомобиля Ford Focus пострадали в результате аварии. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. На данный момент проводится проверка, и выясняются все обстоятельства случившегося.